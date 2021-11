Un nuovo sponsor per i tornei di basket organizzati da UISP Varese

NOTIZIARIO UISP del 24 novembre 2021

SPONSOR – Dal territorio un nuovo sostegno per il basket

Una nuova collaborazione è stata siglata pochi giorni fa dalla Struttura d’Attività Pallacanestro Uisp di Varese. Un importante contratto di sponsorizzazione è stato infatti appena concluso con BPER Banca, leader del settore bancario che da qualche mese ha assorbito più di un istituto tra quelli più radicati nel varesotto.

Con questo accordo, a sostegno dello sport per tutti, il gruppo bancario conferma la sua vicinanza al territorio varesino, e il suo marchio comparirà in tutti i dieci campionati di pallacanestro targati Uisp Varese, dai senior a tutte le categorie giovanili.

TECNOLOGIA – Il nuovo gestionale, pronto per la Riforma del Terzo Settore

Un nuovo gestionale amministrativo uniforme e funzionale per le esigenze specifiche di Uisp, ad ogni suo livello di Comitato territoriale, regionale, nazionale. La presentazione si è tenuta lunedì 22 novembre, attraverso un webinar che ha coinvolto duecentoventi dirigenti Uisp, tra presidenti, segretari generali e responsabili amministrativi di Comitato.

Un lavoro davvero di squadra, che ha coinvolto varie competenze e vari Dipartimenti e settori nazionali Uisp, da quello amministrativo e del bilancio a quello della transizione digitale, dal tesseramento alla gestione dei servizi informatici, con il sostegno dei relativi Uffici centrali e dei distaccamenti amministrativi. «Il nuovo Software Gestionale amministrativo Uisp, realizzato con le più avanzate tecnologie cloud – ha detto il presidente nazionale, Tiziano Pesce – è un sistema operativo di contabilità amministrativa prodotto dalla società Absolute, ed è a disposizione delle articolazioni Uisp quale strumento di gestione amministrativa con il quale ottemperare ai molteplici obblighi di legge ed assicurare tutte quelle funzioni utili alle particolari esigenze della rete associativa nazionale. Il nuovo software Uisp, integrato con il software tesseramento web, è aggiornato e pronto ad affrontare i nuovi adempimenti previsti dalla Riforma del Terzo Settore».

Sono in partenza corsi di formazione e tutorial che permetteranno al personale e alla governance Uisp di aggiornarsi. L’ispirazione arriva dalla Riforma del Terzo Settore, che chiede un adeguamento di strumenti organizzativi e gestionali. O, più esattamente, chiede ad un’associazione di promozione sociale e sportiva, ad una vera rete associativa, di svolgere con trasparenza e responsabilità la funzione di accountability, visto che utilizziamo anche risorse pubbliche.

CALCIO – Ripartire dal territorio con passione e fiducia

Il calcio è da sempre una delle attività che traina maggiormente l’intero movimento Uisp ed è per questo che la ripresa dopo la pandemia di questo sport rappresenta un dato indicativo per capire l’andamento stagionale, soprattutto in un’annata così particolare dopo il lungo stop vissuto. Sono partiti i Campionati nazionali Uisp di calcio a 5, a 7, a 8, a 11, maschili e femminili, ai quali danno vita circa cinquanta Comitati territoriali dal nord al sud del Paese.

Il punto di vista di Alessandro Baldi, responsabile del Settore attività calcio Uisp nazionale. «Siamo ripartiti su tutti i territori, in alcuni abbiamo un po’ pagato la pandemia ma in molti altri abbiamo ottimi numeri», ha esordito Baldi prima di parlare più nel dettaglio delle attività: «Stiamo ovviamente rispettando alla lettera tutti i protocolli sanitari per la sicurezza dei nostri soci e delle nostre associazioni. Per il momento procediamo bene e senza intoppi, speriamo che la situazione sanitaria nazionale non peggiori e che ci consenta di continuare». Genova e Firenze le prime a tornare in campo, ma presto in tutta Italia torneranno i goal Uisp.