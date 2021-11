Via Bodmer, il comitato chiede un incontro pubblico a Germignaga

Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata dal Comitato “per via Bodmer più sicura” di Germignaga.

Dopo diverse richieste di incontro, il Coordinamento del Comitato “per via Bodmer più sicura” propone un’assemblea pubblica per discutere dei ritardi nell’esecuzione dei lavori tanto attesi sulla via Bodmer.

Gli abitanti di via Bodmer a Germignaga nel settembre 2019 hanno creato il Comitato “per via Bodmer più sicura” e avanzato proposte all’Amministrazione Comunale circa alcuni provvedimenti che avrebbero migliorato la sicurezza sulla strada.

Il Comitato sta purtroppo ancora aspettando che il Comune di Germignaga risponda alla richiesta ufficiale, inviata il 15 Giugno 2021 e regolarmente protocollata, al fine di avere un incontro con il Sindaco e l’Assessore alla Viabilità: l’oggetto della richiesta stessa era ed è chiarire perché le cose non procedano e si accumulino pertanto ritardi su ritardi. Il Coordinamento del Comitato ha chiesto ufficialmente al Comune di Germignaga la disponibilità della Colonia Elioterapica per la serata del 10 novembre, per discutere le proposte fatte all’Amministrazione stessa (ossia l’installazione di un impianto semaforico sull’incrocio tra via Bodmer e via Ongetta, un passaggio pedonale in prossimità dell’incrocio tra via Bodmer e via Mazzini e l’installazione di un dispositivo di controllo della velocità senza obbligo di contestazione immediata), nonché per ripercorrere quanto fatto dal Comitato in questi due anni.

La richiesta è stata presentata al Comune di Germignaga il 21 ottobre 2021 ma al momento, pur essendo stati avanzati solleciti, non è stata ancora confermata la disponibilità dei locali, nonostante la loro funzione precipua di utilizzo pubblico per tutti i cittadini di Germignaga. Pertanto, nella speranza di avere presto l’approvazione per l’utilizzo della Colonia il 10 novembre alle ore 21.00, approfittiamo di questa pubblicazione per invitare ufficialmente il sindaco di Germignaga, Marco Fazio, a presenziare all’incontro ed a spiegare ai suoi cittadini i motivi di questo statu quo. In attesa di avere presto una risposta positiva dal Comune circa l’effettuazione di questa serata- incontro, invitiamo fin da ora tutte le persone interessate a partecipare alla stessa per un confronto propositivo con le Autorità.