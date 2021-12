Al via i lavori di restauro dello storico buffet Bellavista sul Monte Generoso

Questa mattina, mercoledì 15 dicembre, alla stazione di Bellavista sul Monte Generoso si è svolta la cerimonia del ‘”primo colpo di piccone” che segna l’inizio dei lavori di ristrutturazione dello storico buffet.

Galleria fotografica Monte Generoso - Ristoro Bellavista 4 di 4

Chiuso nel 2013 durante la costruzione del Fiore di pietra in vetta, il Buffet Bellavista riaprirà a settembre del prossimo anno, dopo 8 mesi circa di lavori ed un investimento di 1 milione di franchi a carico del Percento culturale Migros, che dal 1941 supporta la Ferrovia Monte Generoso. Somma che va ad aggiungersi ai 50 milioni di franchi già investiti con la costruzione del Fiore di pietra, inaugurato nel 2017, e il risanamento della sovrastruttura ferrovia (nel quadriennio 2019-2023).

La stazione Bellavista da oltre 130 anni è con San Nicolao una delle stazioni intermedie della cremagliera che da Capolago porta alla vetta del Monte Generoso. Con la costruzione della ferrovia nel 1890 a Bellavista, oltre alla stazione, fu inaugurato anche il Cafè Bellavista per permettere ai clienti del Grand Hotel Bellavista Monte Generoso e agli escursionisti diretti alla vetta di ristorarsi e di ammirare il panorama mozzafiato sulle catene alpine e sul lago di Lugano.

«Non vedevamo l’ora, dopo il risanamento della stazione di Bellavista, di far rivivere anche il suo Buffet, una struttura storica a cui sono legati tanti ed emozionanti ricordi dei fedelissimi del Monte Generoso – racconta Monica Besomi, responsabile vendite & marketing della Ferrovia – C’è la volontà di ripristinare un luogo di ristoro ideale e confortevole per gli escursionisti, che a piedi o in bicicletta, in famiglia o in piccoli gruppi di amici, decidono di trascorrere una giornata all’aria aperta, circondati dalla natura suggestiva del bosco e dalla vista spettacolare».

La strategia della Ferrovia Monte Generoso prevede di mantenere l’edificio con le sue caratteristiche di forma e di qualità dei materiali originari e all’insegna della sostenibilità ambientale ed economica, in linea con la sua visione aziendale. Fornitori, progettisti e tecnici sono del Mendrisiotto, e la maggior parte di loro è nata e vissuta all’ombra del Monte Generoso. Anche i materiali, come il legno di castagno usato per gli interni e per la struttura, proviene dai boschi della regione.

Il team di professionisti a cui la Ferrovia Monte Generoso ha affidato il recupero del Buffet Bellavista, è formato da Luigi Brenni, ingegnere strutturista di Mendrisio, da Désirée Rusconi, architetto di Mendrisio, e dallo studio Gaffurini Pagani Tresoldi, architetti di Balerna.

L’interno, 160 mq su due piani, sarà semplice, funzionale ma soprattutto sostenibile. Una baita moderna fatta di materiali naturali, come il legno grezzo di castagno indigeno utilizzato in massello nella finitura più naturale possibile, unitamente all’acciaio che è il materiale principe della ferrovia. Mentre moderni ed efficienti saranno gli impianti e le attrezzature volti al risparmio energetico. L’intera struttura sarà riscaldata da due stufe a pellet ed un grande camino a legna, bello, funzionale e con rifornimento a km zero.

All’inaugurazione del nuovo Buffett Bellavista, prevista a settembre 2022, ci sarà una grande festa a cui saranno invitati tutti coloro che, in occasione del 130esimo anniversario della cremagliera e durante le fasi dei lavori di ristrutturazione del binario, hanno dimostrato attaccamento e fedeltà alla ferrovia, al Fiore di pietra e al Monte Generoso, acquistando virtualmente i pali disseminati lungo i 9 chilometri dell’unica cremagliera del Ticino.

Per chi fosse interessato, la vendita virtuale dei pali è ancora attiva: www.montegeneroso.ch/130-anni