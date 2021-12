Annullato il concerto di Capodanno a Busto Arsizio

Vista la situazione epidemiologica del Paese e, nello specifico del nostro territorio provinciale, l’amministrazione comunale di Busto Arsizio ha deciso, in via prudenziale, di annullare il concerto di Capodanno previsto per il 1 gennaio al teatro Sociale.

«Una decisione non facile, presa a malincuore: fino all’ultimo abbiamo sperato di poter tornare in teatro per festeggiare l’anno nuovo, ma occorre essere prudenti ed evitare il più possibile situazioni che possano mettere a rischio la salute dei cittadini» affermano il sindaco Emanuele Antonelli e la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli.

«La salute deve essere una priorità, in primis per l’Amministrazione. Senza considerare le ulteriori incombenze che il Governo potrebbe prevedere a breve per consentire l’accesso ad alcuni spazi, tra cui i teatri, che graverebbero sui partecipanti».

«La musica – concludono sindaco e assessore – ha fortunatamente potuto animare in presenza queste ultime settimane di preparazione al Natale ed è un bene culturale di cui si può godere anche ‘a distanza’. La fruizione in presenza deve potersi svolgere in piena serenità, come ci auguriamo di poter tornare a fare il 1 gennaio 2023».