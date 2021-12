Auto e finisce contro una massicciata a Castellanza, 30enne in Ospedale

Un 31enne di Marnate ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro la massicciata in via Piave a Castellanza. L’incidente è accaduto nel cuore della notte appena trascorsa, ossia alle 2.30 tra giovedì 16 e venerdì 17 dicembre, all’angolo con via Piola.

L’uomo è stato estratto dall’abitacolo dai soccorritori della Croce Rossa di Busto Arsizio. Il ferito, che ha riportato fratture agli arti inferiori è stato trasportato, un codice giallo all’Ospedale di Busto Arsizio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Legnano che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso e poi hanno messo in sicurezza l’area e il mezzo. Con loro c’era anche il personale dell’automedica del 118 e i carabinieri.