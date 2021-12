Bambini, biciclette, birre e… Babbo Natale nella domenica di Gemonio

La nevicata dell’Immacolata ha soltanto leggermente modificato la prima delle tre giornate di festa programmate a Gemonio in questo mese di dicembre: l’evento voluto dal Comitato Natale (supportato da associazioni, amministrazione, scuole e sponsor) si è tenuto ugualmente, con tanti bambini impegnati a farsi fotografare con Babbo Natale e con le luminarie regolarmente accese per dare il via alla prima edizione del Gemonio XmaShow.

Un appuntamento che torna domenica 12, con un meteo che si preannuncia migliore, per quella che sarà la giornata clou e con tante proposte adatte a tutti, piccoli e grandi. Un evento che sarà all’insegna della “lettera B”, perché i protagonisti saranno bambini, biciclette, birre e, di nuovo, Babbo Natale con la sua casetta costruita accanto alla scalinata che collega piazza Vittoria (dove si svolgono tutte le iniziative) e via Caprera e gli elfi che lo accompagnano. Ma andiamo in ordine.

ORE 11, TUTTI IN SELLA

Grazie alla collaborazione con la Società Ciclistica Orinese, alle mattina ci sarà la “biciclettata di Babbo Natale”. Ritrovo e iscrizioni dalle 10 nel parcheggio delle scuole in via Curti; il via alle 11 su due percorsi. I bambini pedaleranno su via al Roccolo per poi arrivare in piazza Vittoria; i più grandi e gli adulti affronteranno un giro più ampio sempre all’interno del paese (quindi con qualche salita in più) per poi giungere a loro volta nel pieno centro del paese verso mezzogiorno. Tutti i partecipanti riceveranno un piccolo premio.

SALAMELLE, PATATINE E BIRRA

Poco prima di mezzogiorno saranno accese le griglie grazie all’Antincendio Gemonio: da quel momento in avanti si potranno gustare panini con la salamella e patatine fritte. Presente anche uno stand di birre artigianali dell’alto Varesotto (Ma.Bo. e BDS Craft) curato da Malto Gradimento, il blog di VareseNews dedicato appunto alla birra. QUI trovate tutte le birre presenti. Nel corso della giornata ci sarà anche il dolce, con torte, muffin e bevande calde.

LABORATORI GRATUITI PER TUTTI I BAMBINI

Alle 14, e per due ore circa, prenderanno il via numerosi laboratori gratuiti per bambini dedicati a tante attività differenti: oggettistica, creta, bolle e palloncini, falegnameria decorativa, pittura tattile, lettura, musica, psicomotricità e realtà aumentata. Alle 16,15 invece si potrà partecipare a una grande tombolata. Ci saranno anche alcuni spettacoli tra quelli non effettuati mercoledì 8. Nel frattempo Babbo Natale raccoglierà le letterine dei piccoli e sarà a disposizione per scattare una foto con i bambini che lo vorranno, foto stampata e consegnata in tempo reale (unica attività a pagamento per i bimbi). All’interno di Gemonio XmaShow ci saranno anche i mercatini benefici organizzati da Gemonio Donne, dal Cav di Laveno Mombello e dal locale Gruppo Missionario.

FILASTROCCHE AL MUSEO BODINI

Sempre nel pomeriggio (dalle 14 alle 15) all’interno del Museo Civico Floriano Bodini (che dista pochi passi da piazza della Vittoria), sarà presentato il volume “Filastrocche elementali” di Claudia Benicchio e a seguire il laboratorio di pittura tattile per bambini condotto dalla autrice stessa. Per informazioni e per la prenotazione obbligatoria: didattica.museobodini@gmail.com oppure 339-7596939.

PARCHEGGI, GREEN PASS E MASCHERINE

Tutta la manifestazione è organizzata in piazza della Vittoria e nelle immediate vicinanze: per questo motivo è necessario parcheggiare nelle aree segnalate, leggermente esterne al centro del paese: il posteggio della ditta Usag in via Castelli, quello del plesso scolastico (via Curti e via Campiuso) e quello della stazione (piazzale Visconti Rosaspina). In seguito a una ordinanza emessa dal sindaco Samuel Lucchini, per l’ingresso al Gemonio XmaShow sarà necessario possedere il Super Green Pass (previsti controlli a campione) e indossare la mascherina sul volto.