A Cassano Magnago nasce il comitato di Azione

A Cassano Magnago “sbarcano” anche quelli di Azione, il partito lanciato da Carlo Calenda.

Il gruppo parte con una decina di simpatizzanti, tra cui Mario Colombo (referente), da

Massimo Pellizzato e Remo Carabelli, per citare qualche nome

«Stiamo mettendo le basi per farci sentire nel dibattito nei prossimi mesi in vista delle elezioni comunali del 2022» dice Colombo.

Il gruppo ha una pagina facebook (Cassano Magnago in Azione), un numero di riferimento, il 347 6048286, una mail, azionecassanomagnago@gmail.com

«Non siamo politici di professione» dice Colombo. Lo scenario di Cassano Magnago, per il 2022, è comunque interessante: si chiude il decennio di Nicola Poliseno (salito in municipio con il forte sostegno di Forza Italia, ma con un profilo civico sempre più sottolineato nel secondo mandato), la Lega si prepara alla sfida in un Comune-simbolo del leghismo (nonostante l’addio della vecchia guardia bossiana), il centrosinistra muove i primi passi. In questo scenario, Azione potrebbe avere spazio di manovra, nel segno di quella indipendenza dai poli di centrosinistra e centrodestra che Calenda rivendica.