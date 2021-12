Tra cibo e mercatini torna il Natale arsaghese

Polenta e bruscitt, zola, arrosticini e vin brûlé: domenica 12 dicembre Arsago Seprio festeggia il Natale in pompa magna con mercatini natalizi e stand gastronomici. L’appuntamento è al Parco Pissina (in via Monici, 2) dalle 10 alle 18.

Il tutto a cura della Pro Loco in collaborazione con il Comune di Arsago Seprio organizza e delle associazioni arsaghesi Amici della Bozza, Cai, comitato Genitori, i Rioni Arsaghesi e il Corpo Musicale cittadino.

Le torce svedesi faranno da cornice all’atmosfera natalizia. Il trenino natalizio girerà per le vie del paese dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 con partenza e arrivo al Parco Pissina (la fermata intermedia sarà al Civico Museo Archeologico, che resterà aperto con orario continuato).