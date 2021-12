I consiglieri di “Impegno civico” di Maccagno aderiscono alla campagna contro i fuochi artificiali

L’unico botto che si sentirà sarà, forse, quello delle bottiglie di spumante appena stappate.

Almeno nelle case dei consiglieri comunali di “Impegno civico”, gruppo di maggioranza di Maccagno con Pino e Veddasca che in un post sulla pagina facebook del gruppo annunciano l’astensione dai botti.

«Il Gruppo Consiliare e i Municipi di “Impegno Civico MPV” aderiscono senza riserve alla campagna di sensibilizzazione contro l’utilizzo dei botti in occasione del prossimo Capodanno 2022. Ci pare un gesto di grande civiltà e di rispetto verso i nostri amici animali», spiegano i consiglieri.

«Ma non solo. Non bastassero i tanti soldi necessari per l’acquisto, l’alta pericolosità, l’inquinamento dell’aria, lo spavento arrecato a tutti. E allora, perché? Noi stiamo convintamente da questa parte, contro i botti»