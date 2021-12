Cosa rappresenta la certificazione ISO 27001

La protezione delle informazioni all’interno di un’azienda è un requisito fondamentale per dare fiducia sia ai clienti che tutte le altre parti interessate. Con questo obiettivo viene utilizzata la certificazione ISO 27001, un attestato che garantisce il rispetto della norma internazionale sulla protezione delle informazioni da parte dell’impresa. È dunque necessario conoscere perfettamente che cos’è lo standard ISO 27001 e in cosa consiste questa certificazione.

Cos’è ISO 27001

Negli ultimi anni, le aziende hanno sempre più adottato supporti informatici per custodire le proprie informazioni di business. Una perdita di questi dati o un loro furto potrebbe comportare gravi conseguenze sulle attività dell’impresa, facendo venire meno la fiducia da parte dei clienti. Ecco perché nel 2005 l’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), in collaborazione con la Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), ha pubblicato la norma ISO 27001, definendo le attività necessarie per garantire un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) realmente efficace.

Le norme 27001 hanno subito l’ultima modifica nel 2017. Il loro scopo è quello di aiutare le aziende di qualsiasi dimensione a proteggere le proprie informazioni in maniera sistematica ed economica. In particolare, gli aspetti che si intendono salvaguardare sono tre:

riservatezza : le informazioni dell’azienda devono essere visibili unicamente dalle persone autorizzate;

: le informazioni dell’azienda devono essere visibili unicamente dalle persone autorizzate; integrità : solo le persone autorizzate possono modificare le informazioni;

: solo le persone autorizzate possono modificare le informazioni; disponibilità: infine, occorre che le informazioni aziendali siano reperibili dalle persone autorizzate ogni volta che è necessario.

Con la ISO 27001 sono state introdotte alcune linee guida per favorire la sicurezza logica, fisica e organizzativa delle informazioni aziendali, ormai custodite su supporti informatici. Il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, dunque, non si rivolge solo alla sicurezza informatica, ma permette di proteggere tutti i dati di un’azienda.

Occorre ricordare, però, che la norma ISO 27001 non solleva l’azienda dal rispetto delle misure previste dalla legge sulla privacy. Quest’ultima tutela unicamente dati personali, sensibili e non, mentre lo standard ISO 27001 comprende anche le informazioni di business dell’azienda, per salvaguardare gli interessi dell’organizzazione.

In cosa consiste la certificazione ISO 27001

La norma ISO 27001 è certificabile attraverso l’emissione da parte di un ente accreditato di un attestato specifico. La certificazione ISO 27001 stabilisce dunque il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, definendo una serie di regole che l’azienda deve rispettare. Queste norme possono essere scritte sotto forma di processi, politiche, procedure e altri tipi di dichiarazioni in quanto la ISO 27001 stabilisce unicamente i documenti richiesti ma non specifica il supporto da utilizzare.

Un’azienda dotata di certificato ISO 27001 dimostra che il sistema di gestione è stato accuratamente controllato da un ente esterno e che i rischi a cui sono sottoposte le informazioni sono stati minimizzati. In particolare, la certificazione ISO 27001 offre alcuni vantaggi fondamentali, tra cui:

identificazione dei rischi e delle minacce e la loro relativa gestione;

maggiore fiducia agli occhi dei clienti e delle parti interessate;

elevata qualità di un accordo commerciale;

definizione di un know-how aziendale efficace per proteggere i segreti commerciali più preziosi.

Le certificazioni ISO 27001 si rivolgono a qualsiasi organizzazione ma risultano particolarmente vantaggiose per le aziende che operano nel settore commerciale e industriale e che gestiscono informazioni per conto terzi.

Come Acsq srl può aiutarti

Quando si vuole richiedere una certificazione ISO 27001, occorre rivolgersi ai professionisti del settore come Acsq srl. Come organismo accreditato per il rilascio di certificazioni di qualità, Acsq srl è in grado di verificare l’efficacia del sistema aziendale, rilasciando il relativo attestato e integrandolo con altri schemi quali, ad esempio, la norma ISO 9001.

Tramite auditor esperti e qualificati, Acsq srl svolge una fase di valutazione dei requisiti in maniera concreta, verificando che siano effettivamente utili per l’efficacia del sistema valutato. Le eventuali osservazioni o non-conformità vengono immediatamente individuate e segnalate in maniera comprensibile per lo staff dell’azienda.

Inoltre, l’offerta economica di Acsq srl tiene conto della realtà dell’impresa e delle eventuali difficoltà riscontrate sul mercato, proponendo così un prezzo proporzionato e vantaggioso.