Ai video più visti sulla piattaforma di VareseNews, si aggiungono quelli su YouTube. Sono sette milioni le visualizzazioni complessive con il canale che si avvicina ai 40mila iscritti. La classifica comprende anche lavori di tanto tempo fa ed è varia nelle scelte.

LA TOP TEN

1° – 112: chiamata di primo soccorso

Un video caricato nel 2014 che continua a macinare numeri. Quando qualcuno sta male che fare? Ecco la spiegazione semplice per effettuare tutte le azioni necessarie a ottenere tempestivamente i soccorsi.

2° – Disastro del Mottarone, l’ultimo saluto a Vittorio, Elisabetta e al piccolo Mattia

Nella chiesa parrocchiale di San Maurizio a Vedano Olona la comunità rivolge l’ultimo saluto a Vittorio Zorloni, Elisabetta Personini e al piccolo Mattia, tre delle 14 vittime della tragedia di domenica scorsa al Mottarone.

3° – Alluvione sul Lago di Como: le prime immagini

Frane, fango e danni: una tempesta colpisce il Lago di Como, sulla sua sponda occidentale. Ecco le prime immagini che arrivano da soccorritori e dai social.

4° – Grandine e fulmini, l’alto Varesotto colpito da un violento temporale

Le nubi sono arrivate dal Lago maggiore investendo prima Angera, Ispra e Besozzo per poi spostarsi sul nord della provincia scaricando pioggia, grandine e forti raffiche di vento.

5° – Funivia Stresa – Mottarone, le immagini dal luogo dell’incidente

Le immagini dei soccorsi nell’area dell’incidente della Funivia Stresa – Mottarone, dove una cabina è precipitata al suolo.

6° – Caduta funivia Stresa – Mottarone, le prime immagini dei soccorsi

Ecco le prime immagini dal luogo dell’incidente della funivia che collega Stresa al Mottarone.

7° – Crozza diventa Mario Draghi: “Grazie Mattarella per questa opportunità…”

Ecco l’attesissimo primo personaggio di Maurizio Crozza in attesa della partenza della nuova stagione di Fratelli di Crozza, prevista per venerdì 19 febbraio in prima serata sul NOVE.

8° – In autostrada in contromano

Un video realizzato da un lettore, Anselmo Zermininai, sull’incidente in A9

9° – L’ultima testimonianza di Liliana Segre: “Non ho mai perdonato, ma ho imparato a non odiare”

Ultima testimonianza pubblica per la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz. Ecco il suo discorso integrale.

10° – Grattacielo in fiamme a Milano

Un grattacielo di 20 piani in via Antonini a Milano è stato avvolto da un incendio nel pomeriggio di domenica 29 agosto. Ecco le operazioni di spegnimento svolte da decine di squadre di Vigili del Fuoco.