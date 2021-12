Emiliano Bezzon torna a Varese, guiderà il settore verde pubblico, ambiente e sport

Dirigente, comandante della Polizia locale prima a Varese e poi a Torino, dopo la parentesi nel capoluogo piemontese Emiliano Bezzon fa ora ritorno a Palazzo Estense, dove ricoprirà il ruolo di dirigente al Verde Pubblico, Tutela ambientale e Sport.

«Il mio percorso professionale mi ha portato a lavorare in diverse città ed in diversi settori: Gallarate, Vigevano, Milano, Varese e infine Torino – spiega Emiliano Bezzon – Ora ritorno in uno dei luoghi a cui sono più legato in assoluto, una città che mi ha dato molto e con la quale in questi quattro anni non ho mai tagliato i contatti, ritornando in molte occasioni. Si comincia dunque un nuovo percorso con l’entusiasmo di essere in una città a cui sono molto legato».

Bezzon, che ha ricoperto per molti anni il ruolo di dirigente e comandante della Polizia Locale al Comune di Varese, è stato accolto a Palazzo Estense dal sindaco Davide Galimberti e dal segretario generale Francesco Tramontana. «Sono felice che Bezzon torni a metter a disposizione di Varese le proprie competenze tecniche, normative e le proprie capacità relazionali – aggiunge il sindaco Davide Galimberti – essenziali per un ruolo caratterizzato da competenze multidisciplinari».

Bezzon è anche apprezzato scrittore giallista con all’attivo la pubblicazione di diversi romanzi.