A fianco di Paragone: Fracchia e Colucci nuovi responsabili provinciali di Italexit

Nuova organizzazione di Italexit sul territorio della provincia di Varese, con un passaggio anche di confronto tra le diverse sezioni del territorio.

Il coordinatore regionale di Italexit Sig. Massimo Zanello l’1 dicembre 2021 ha ufficializzato le nuove cariche direttive del coordinamento provinciale di Varese, indicando Tiziano Fracchia come coordinatore provinciale e Vincenzo Colucci come responsabile organizzativo provinciale.

«Il tutto nell’ambito di una capillare organizzazione del partito in previsione dei futuri impegni politici e appuntamenti elettorali», scrive il direttivo.

«A tal proposito come prima iniziativa, il coordinamento provinciale così come sopra insediato, ha organizzato in data 29 Novembre 2021 presso un ristorante di Somma Lombardo il primo incontro tra segretari di sezione, simpatizzanti ed iscritti. Al suddetto evento ha partecipato il senatore Gianluigi Paragone, fondatore e segretario nazionale, Massimo Zanello coordinatore regionale, all’uopo sono state evidenziate le prime linee guida organizzative con la nomina del segretario cittadino di Gallarate Sig. Colombani Angelo e la previsione di altre nomine nei restanti comuni».

«Si è altresì analizzata la gravissima situazione verificatasi nel Comune di Ferno dove, a seguito del rinvio a giudizio del Sindaco in carica per presunto scambio politico-mafioso di voti elettorali, si è deliberato che per chiarezza, opportunità politica e rispetto dei cittadini, l’attuale giunta in carica dovrebbe rassegnare in blocco le dimissioni, al fine di favorire un sereno dibattito per le prossime e ravvicinate elezioni comunali».

Tiziano Fracchia con Paragone. Sia Fracchia che Colucci sono stati impegnati nella campagna elettorale a Gallarate, l’unico Comune dove il partito si è presentato alle elezioni