In una grande piazza con quattro chiese nasce a Schianno Gesù Bambino

Armando, Paolo, Roberto, Giovanni, Renzo, Donato, Gianmario e Maurizio: niente cognome perché a Schianno, tanto, li conoscono tutti. Fanno parte del gruppo storico del “presepe di Schianno” e sono gli autori di presepi davvero unici e particolari. Compreso quello che da qualche anno a questa parte si può ammirare al Sacro Monte di Varese: realizzato in paese è stato poi trasferito sotto il Mosè.

Quello di quest’anno montato nella bella chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Schianno, e che sarà inaugurato la notte della vigilia di Natale, ha come tema l’unità pastorale di Gazzada Schianno, Lozza e Morazzone: le quattro chiese costruite in gesso costituiscono la grande piazza che accoglie la sacra famiglia.

“La forza umanizzante del Vangelo è testimoniata dalla fraternità vissuta in comunità, fatta di accoglienza, rispetto, aiuto reciproco, comprensione, cortesia, perdono e gioia.”«È in questa frase del Santo Padre il senso del presepe di quest’anno – spiega Armando – La grande comunità che comprende Gazzada, Schianno, Lozza e Morazzone è rappresentata con le quattro chiese dei paesi, tutte realizzate a mano nel corso degli anni e oggi radunate in un unico presepe. C’è tanto lavoro dietro il nostro presepe, da sempre, non solo quest’anno. E tutto il nostro trovarsi, operare insieme per mesi, concretizza il valore della nostra comunità».

(Il presepe sarà visibile tutti i giorni: obbligatorio il green pass, nella chiesa possono entrare dieci persone alla volta)