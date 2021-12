Incidente a Castronno sulla statale tra Varese e Gallarate

Un incidente automobilistico è avvenuto intorno alle 12,30 di oggi – martedì 7 dicembre – in viale Lombardia a Castronno, ovvero sulla trafficata strada statale 341 che unisce Varese a Gallarate, a poche decine di metri dalla rotatoria che immette verso l’ingresso in A8. La località è quella di Cascine Maggio.

A scontrarsi due vetture: una percorreva la stessa statale ed era diretta verso Gazzada, l’altra usciva dalla perpendicolare via Olona. Sul posto è giunta una ambulanza per prestare i primi soccorsi ai due conducenti, un giovane di 23 anni e una signora di 60. Con il 118 anche una pattuglia della Polizia Locale incaricata di svolgere i rilievi ma anche di far defluire il traffico veicolare. Non si segnalano comunque feriti gravi.