La UilTrasporti chiarisce: “Non c’entriamo nulla con la vicenda della hostess molestata”

Non sono andate giù al segretario provinciale della Uiltrasporti Aldo Palluotto, le parole usate da Roberto Donetti, avvocato del sindacalista Cisl a processo per violenza sessuale nei confronti di una hostess, nell’udienza di ieri (mercoledì) davanti al collegio del Tribunale di Busto Arsizio dove si sta svolgendo il processo ormai giunto al momento della sentenza.

Il difensore, durante la sua arringa finale con la quale ha chiesto l’assoluzione del suo assistito, aveva tirato in ballo la sigla rappresentata da Palluotto in quanto almeno uno dei suoi rappresentanti sindacali avrebbe scambiato comunicazioni inerenti la vicenda con la presunta vittima, comportamento che il penalista bustocco aveva interpretato come un disegno ad hoc per screditare il sindacalista Cisl e spingerla verso la denuncia.

Palluotto, che ha già annunciato l’intenzione di procedere per vie legali contro l’avvocato, ha voluto precisare che «la sigla che rappresento non ha nessuna attinenza con questo procedimento penale. La scelta della hostess di iscriversi al nostro sindacato non ha nulla a che vedere con la vicenda pere la quale è a processo il sindacalista Cisl. Le dichiarazioni dell’avvocato sono mendaci e se c’è qualcosa di vero lo deve provare. Ci riserviamo di intraprendere le azioni necessarie a difendere il buon nome della UilTrasporti» – ha concluso.