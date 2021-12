Molestie alla hostess, il pubblico ministero chiede due anni per il sindacalista

Il pubblico ministero Martina Melita ha chiesto la condanna a 2 anni di reclusione per il sindacalista della Fit Cisl accusato di aver molestato sessualmente una hostess che si era rivolta a lui per una vertenza di lavoro.

La vicenda risale al 2018 quando l’uomo e la donna si diedero appuntamento in una sede del sindacato di sera. La donna sarebbe rimasta in aeroporto dopo il proprio turno di lavoro per incontrare R.M., il sindacalista che avrebbe dovuto aiutarla.

Una volta fatta entrare negli uffici del sindacato, in un momento in cui nella struttura non era presente nessun altro, ha iniziato ad ascoltare la storia della donna ma poco dopo si è spostato alle sue spalle e ha iniziato a massaggiarle il collo. Da quel momento sono iniziati dei veri e propri palpeggiamenti a cui la donna ha posto immediatamente termine, andandosene.

La vicenda è stata riassunta, dal punto di vista dell’accusa, scorrendo le testimonianze di altre lavoratrici che avrebbero subito le attenzioni non gradite da parte del sindacalista ma che non hanno poi denunciato.

La parte civile, nelle sue conclusioni, ha messo in luce la differenza di trattamento dei casi di denuncia di molestie sessuali tra l’Italia e la Norvegia, nazione di origine di una delle testimoni del processo che ha raccontato di un episodio in cui R.M. l’aveva seguita in bagno: “L’hostess norvegese è stata creduta e ci sono state delle conseguenze da parte del suo sindacato mentre in Italia la mia assistita è stata colpevolizzata”. Ha ricordato nuovamente le scuse che l’imputato ha presentato alla vittima e ha cercato di “smontare” la tesi del complotto nei confronti del sindacalista, avanzato invece dalla difesa.

L’avvocato di parte civile ha chiesto la condanna e un risarcimento di 30 mila euro per i danni morali e psicologici subiti.

Nel pomeriggio toccherà concludere anche al difensore dell’imputato, l’avvocato Roberto Donetti.

(Seguono aggiornamenti)