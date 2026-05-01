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Busto Arsizio/Altomilanese

Chitarre e danza incantano Pro Busto: successo per il Liceo Bausch

Nel Festival Musicale spicca la serata di chitarre e danza in sala Pro Busto: orchestra e corpo di ballo protagonisti di uno spettacolo intenso tra musica e movimento

Generico 27 Apr 2026

Si è concluso il Festival Musicale, ma tra gli appuntamenti più significativi resta il mercoledì dedicato a note e danza, andato in scena nella sala Pro Busto.

Uno spettacolo capace di fondere in modo armonico linguaggio del corpo e linguaggio del suono, in una prova di forte impatto emotivo e artistico. Un’esperienza quasi olistica, in cui musica e movimento si sono intrecciati dando vita a una performance coinvolgente e apprezzata dal pubblico.

L’orchestra di chitarre del liceo musicale Bausch ha offerto una prova di grande maturità esecutiva e interpretativa, dimostrando qualità e sensibilità che vanno ben oltre la giovane età dei musicisti.

A rendere ancora più intensa la serata è stato il corpo di ballo: Alessandro Gadda e Nicolò Vrapi, studenti di quinta, insieme a Rachele Carcione, Giulia Presezzi e Greta Loreto di terza, si sono esibiti con sicurezza e grande forza espressiva, emozionando il pubblico con una performance dinamica e curata.

Un risultato che conferma il valore del lavoro condiviso tra l’associazione Riabitare e il liceo musicale Bausch, protagonisti di un vero e proprio “poker” di serate riuscite. E lo sguardo è già rivolto al 2027, quando si celebreranno i 600 anni di Beata Giuliana: chiunque voglia proporre iniziative può contattare l’associazione all’indirizzo associazioneriabitare@gmail.com.

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Pubblicato il 01 Maggio 2026
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