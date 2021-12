A Legnano arriva il Leon, la Castellanzese sfida il Villa Valle

Dopo il turno infrasettimanale innevato dell’Immacolata (guarda qui come è andata), il girone B di Serie D tornerà in campo domenica 12 dicembre (ore 14.30) per la giornata numero 16.

Legnano e Castellanzese avranno impegni casalinghi: al “Mari” saranno ospiti i brianzoli del Leon, mentre al “Provasi” arriveranno i bergamaschi del Villa Valle.

LEGNANO – LEON

Dopo il pareggio di Busto Garolfo contro l’Arconatese il Legnano vuole proseguire la striscia positiva in casa per restare ancorata alle zone alte della classifica. Il Leon, neopromossa dall’Eccellenza, sta portando avanti un buon campionato e con 17 punti si trova a metà classifica. La squadra di mister Sgrò però vuole chiudere questo 2022 nel migliore dei modi, dimostrando di poter essere una pretendente al primo posto, distante 7 punti.

CASTELLANZESE – VILLA VALLE

Dopo aver ritrovato la vittoria a Carate Brianza, la Castellanzese cerca un altro risultato positivo per recuperare posizioni in classifica e uscire dalla zona calda. La sfida salvezza che andrà in scena al “Provasi” assume quindi un valore ancora maggiore in ottica classifica. A Castellanza arriverà di fatti il Villa Valle, squadra bergamasca che è al penultimo posto a 12 punti, due in meno dei neroverdi. Mister Corrado Cotta sa bene che riuscire ad ottenere una vittoria vorrebbe dire poter dare un’altra prospettiva al campionato.