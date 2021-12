Lutto in Cisl Milano -Metropoli per la scomparsa di Abbondanzio Codoro

Cisl Milano Metropoli in lutto per la scomparsa di Abbondanzio Codoro il sindacalista di Cislago che per anni ha militato nel comprensorio Ticino Olona, lavorado gomito a gomito con Giuseppe Oliva, l’attuale guida della Cisl locale, ed ha poi guidato il Caf Cisl di Varese. Codoro è deceduto in questi gironi all’età di 59 anni.

Oggi, martedì 14 dicembre, a ricordarlo con affetto è l’amico e collega Oliva: «Codoro ha iniziato la sua esperienza sindacale nel settore tessile. Abbiamo iniziato a lavorare insieme negli anni ’90. Poi le nostre strade si sono in un certo modo divise io ho proseguito sulla mia strada, mentre lui si è specializzato nel servizio fiscale. È stato responsabile fiscale prima nel nostro comprensorio del Ticino Olona poi, solo a Legnano e Magenta». A seguito dell’operazione di accorpamento di tutti i comprensori territoriali della Cisl avvenuto nel 2012 Codoro ha “salutato” Legnano per andare a guidare il Caf della Cisl Laghi a Varese e, come ha ricorda7o Oliva, negli ultimi anni è stato «chiamato» a Mantova. «Abbiamo perso una figura importante ci mancherà».

La Cisl locale piange anche il collega rescaldinese Alessandro Bongini.