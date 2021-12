L’Uyba a Stoccarda con un solo obiettivo: conquistare i quarti di Coppa Cev

Forti del 3-0 di una settimana fa nel match ci andata e del risultato altrettanto rotondo ottenuto domenica in campionato, le Farfalle della Unet E-Work Busto Arsizio sono volate in Germania per chiudere la pratica Stoccarda e archiviare anche il secondo turno di Cev Cup (mercoledì 15, ore 19). Pratica che le dirette interessate – lo Stoccarda appunto – non hanno intenzione di rendere semplice: la squadra di Aleksandersen è la prima della classe in Bundesliga e tra le mura amiche non stenderà di certo il tappeto rosso ai piedi di Mingardi e compagne.

Le quali, come noto, avranno bisogno di vincere almeno due set nel corso della partita per evitare di andare alla frazione di spareggio in cui tutto può accadere. Massima concentrazione quindi per la Uyba, decisa a fare strada in coppa e conscia delle trappole che si possono trovare sul terreno, specie contro formazioni di buon livello come l’Allianz MTV che ha nell’opposto americano Krystal Rivers e nella centrale olandese Juliet Lohuis le due principali trascinatrici. Lo Stoccarda, nel frattempo, ha confermato il primato in patria battendo (sabato sera) anche Potsdam per 3-1, segno che lo stop imposto in viale Gabardi è stato prontamente riassorbito.

Coach Marco Musso non lamenta problemi di formazione ed è possibile che schieri più o meno il sestetto titolare fin dalle prime battute; sul fronte opposto il norvegese Tore Aleksandresen potrebbe mettere in ballottaggio le due palleggiatrici, Nowicka e Van De Vyver, provando magari a giocare qualche carta a sorpresa. In caso di successo, Busto Arsizio potrebbe anche tornare in Germania per i quarti di finale, visto che la vincente di questo confronto dovrebbe incrociare lo Schweriner, vecchia conoscenza di Cev per le Farfalle (le tedesche hanno regolato 3-0 il Porto all’andata).

«Partita difficile» spiega alla vigilia la capitana biancorossa Stevanovic. «Partita importante» le fa eco Adelina Ungureanu. «Settimana scorsa abbiamo visto come gioca lo Stoccarda, ora siamo più preparate – prosegue la centrale – Daremo il 100% per vincere e ottenere i quarti». «Non dobbiamo pensare che bastino due set: sarà necessario essere aggressive» conclude la schiacciatrice rumena.

Tra le curiosità del match, anche il campo da gioco: le squadre si sfideranno infatti alla Scharrena Stuttgart, impianto da 2.25o posti che si trova in un punto speciale. È infatti ricavato su un lato del grande stadio cittadino, la Mercedes Benz Arena, nei pressi del fiume Neckar, a pochi passi dall’area in cui (in autunno) viene organizzata la Cannstatter Volksfest, la seconda festa della birra per importanza dopo quella di Monaco.