Nonostante le classi in quarantena, i bimbi di Gorla Minore non rinunciano ai lavoretti di Natale

“Non c’è vera distanza fra chi ha nel cuore il desiderio di stare insieme e festeggiare il Natale” . A questo devono aver pensato i genitori del complesso scolastico Parini di Gorla Minore, intenzionati a regalare una grande emozione e soprattutto un importante insegnamento ai loro bambini.

Il Natale 2021, dunque, reso ancora precario dalla situazione sanitaria, ha comunque potuto essere celebrato dai piccoli scolari: una carellata di immagini fantasiose di palline di Natale ha colorato ugualmente queste feste.

Lo racconta Federica Bortolin, genitore rappresentante al consiglio di istituto della scuola gorlese: «Il Comitato Genitori ha deciso di lanciare per questo Natale un’iniziativa speciale, con lo scopo di coinvolgere anche a distanza tutti i bimbi della scuola, nonostante le classi in quarantena. Diverse sezioni hanno infatti dovuto interrompere le lezioni in presenza a causa dei contagi: grazie a questa idea del Comitato Genitori, però, tutti i piccoli, da casa o a scuola, hanno potuto realizzare la loro speciale pallina di Natale e nessuno vi ha dovuto rinunciare».

I lavoretti di Natale di una delle classi dell’istituto Parini di Gorla Minore

Ecco dunque il video, che racchiude i lavori dei fantasiosi scolari, suddivisi per classe. Difficile scegliere la decorazione più bella: questo Natale, nuovamente anomalo e a distanza per tanti bambini, riesce comunque a regalare emozioni.

https://youtu.be/QIdo80-Mocs7