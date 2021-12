Il Dipartimento della sanità ha comunicato nel pomeriggio di ieri, la rilevazione di un caso di variante Omicron in Canton Ticino.

È il primo caso che si registra sul territorio e non sono stati forniti ulteriori dettagli dalle istituzioni, oltre alla validazione della variante. Il medico cantonale, Giorgio Merlani, ha dichiarato ai microfoni della Rsi che il caso di Covid riguarderebbe un singolo individuo ma ci sarebbero altri soggetti in via di accertamento.

Si tratta di un contatto diretto che la persona risultata positiva avrebbe avuto e che nulla avrebbe a che vedere con il mondo della scuola.