Protesta dei lavoratori della Goglio, questa mattina, fuori dai cancelli dello stabilimento di Daverio. I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno indetto uno sciopero su tutti i turni contro le politiche di austerità dell’azienda nei confronti dei lavoratori.

«La dirigenza sta portando avanti da troppo tempo una politica basata sui tagli, annunciati e messi in atto, al costo del personale – spiega Danilo Piroli della Rsu aziendale -. Un modalità di gestione delle istanze dei lavoratori che non punta a migliorare il coinvolgimento delle maestranze anzi, scarica sulle legittime richieste dei dipendenti le responsabilità della gestione».

Nella mattinata i lavoratori hanno avuto un breve confronto con la proprietà dell’impresa di Daverio, dove lavorano circa 700 persone. «Le nostre richieste sono tese a migliorare le condizioni dei lavoratori all’interno dell’azienda – prosegue Piroli – rischiamo invece che si alzi un muro tra la direzione e gli operai».

Nella nota che la proprietà ha consegnato ai lavoratori questa mattina si legge che «Stiamo attraversando con il coronavirus il più difficile momento per la salute e l’economia mondiale mai incontrato in 70 anni di lavoro. Applicare una politica di austerità in mancanza di risultati sufficienti è un assoluto dovere della direzione. Questa scelta si è resa necessaria per assicurare una continuità aziendale mantenendo la fiducia delle banche e migliorando l’efficienza».

«Quando riusciremo ad ottenere migliori risultati economici – prosegue l’azienda – saremo lieti di applicare politiche più flessibili». Lunedì la Rsu si riunirà per dare una risposta alla posizione dei vertici aziendali.