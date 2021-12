Scontro in via Mameli nel centro di Crugnola

Incidente stradale nel pieno del centro di Crugnola di Mornago: poco dopo le 14 si sono scontate un’auto e una Panda delle Poste.

Galleria fotografica Incidente Crugnola 4 di 5

È accaduto in via Mameli, all’incrocio appena prima dell’ingresso della “strettoia” nel centro del paesino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 con ambulanza della Croce Rossa di Gallarate: sono coinvolte tre persone, nessuna delle quali per fortuna è in pericolo di vita. Almeno una persona è stata portata in ospedale in “codice giallo”, vale a dire ferita ma non gravemente.

(foto inviate da un lettore)

I vigili del fuoco sono intervenuti per la bonifica del luogo dell’incidente, per rimuovere detriti e liquidi dalla sede stradale.