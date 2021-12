Turno dell’Immacolata: Legnano in casa Arconatese, Castellanza a Carate Brianza

Non si ferma il campionato di Serie D e il Girone B scenderà in campo mercoledì 8 dicembre (ore 14.30) per il turno infrasettimanale nel giorno dell’Immacolata. Trasferte complicate per Legnano e Castellanzese, che hanno voglia di rivalsa dopo le sconfitte dell’ultimo fine settimana di campionato.

ARCONATESE – LEGNANO

Pochi chilometri per il Legnano, che giocherà a Busto Garolfo ospite dell’Arconatese inaspettata capolista del Girone. I lilla hanno perso in casa nell’ultima gara e proveranno a tornare alla vittoria ma gli oroblu in questo inizio campionato stanno stupendo tutti e sono meritatamente in testa alla classifica. Per la squadra di mister Marco Sgrò sarà quindi un’importante prova per dimostrare di valere le prime posizioni della graduatoria.

FOLGORE CARATESE – CASTELLANZESE

La Castellanzese, dopo la sconfitta di domenica, si trova sempre più in basso in classifica e non può più perdere tempo per staccarsi dalla zona pericolosa. La squadra di mister Corrado Cotta affronterà la trasferta di Carate Brianza, dove affronterà una Folgore ambiziosa e in forma dopo le due vittorie. di fila a Brusaporto e contro la Vis Nova.

SERIE D GIRONE B XV GIORNATA

Arconatese – Legnano; Caravaggio – Crema; Folgore Caratese – Castellanzese; Leon – Desenzano C.; Real Calepina – Breno; Sona – Ponte San Pietro; Sporting Franciacorta – B. Olginatese; Villa Valle – Casatese; Virtus CBg – Brusaporto; Vis Nova – Sangiuliano City.

CLASSIFICA: Arconatese 29; Casatese 28; Sangluliano City, Desenzano C. 27; Folgore Caratese 25; Legnano 23; Virtus CBg 22; Sona 20; Sporting Franciacorta 19; Breno 18; Brusaporto, Leon, Real Calepina 16; B. Olginatese 15; Caravaggio 14; Crema, Ponte San Pietro 13; Villa Valle 12; Castellanzese 11; Vis Nova 10.