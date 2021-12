Verde, disabili, edifici pubblici, videosorveglianza. A Busto Arsizio interventi per 2,5 milioni

E’ a pieno regime l’operatività della nuova giunta comunale di Busto Arsizio: nel corso della seduta dell’ 1 dicembre, sono stati approvati, tra gli altri, importanti provvedimenti che riguardano i lavori pubblici e la sicurezza.

In particolare:

VERDE PUBBLICO

Approvato il progetto definitivo degli interventi di potatura e manutenzione straordinaria relativa al verde cittadino per un importo complessivo di € 1.320.000.

In particolare sono previste:

– la manutenzione straordinaria in Zona Industriale Sud Ovest con potature di contenimento delle alberature lungo le Vie Massari Marzoli / Stefano Ferrario / Tosi / Baden Powell / Tibet

– la manutenzione straordinaria nelle scuole cittadine con potature di contenimento e rimonda del secco sulle piante nei plessi: Bertacchi / Tommaseo / Schweitzer / plesso Via Bonsignora / Galilei / Rossi / Parini / Stefano Ferrario / Pieve di Cadore / Salgari / Rossini;

– la manutenzione straordinaria nei parchi cittadini con potature di contenimento e rimonda del secco nelle aree verdi Parco Principessa Mafalda / Rimembranze / Brando Parco / Villa Calcaterra / Parco del Chisso / area verde antistante il Cimitero Principale;

– il contenimento dell’Ambrosia e la lotta alla Processionaria del pino;

– la manutenzione straordinaria in vie e viali cittadini con potature di contenimento e rimonda del secco lungo Viale Toscana (da Via Boccaccio al termine del centro urbano in direzione Legnano) / Viale Borri / Viale Virgilio / Via Masaccio / Piazzale Vigorelli / Piazzale D’Annunzio / Viale Alfieri / Via delle Ricordanze / Via Deledda / Via Assisi.

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La giunta ha approvato il progetto definitivo di eliminazione di barriere architettoniche e di manutenzione straordinaria di alcuni marciapiedi cittadini. I lavori, del costo di € 800.000, permetteranno di adeguare i percorsi pedonali alle normative riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche mediante la creazione di abbassamenti, rampe e scivoli atti a garantire la percorribilità alle persone diversamente abili e di risolvere i problemi di percorribilità dovuti alla disconnessione della pavimentazione e alla presenza di buche e avvallamenti sui marciapiedi.

ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI

La giunta ha approvato interventi di adeguamento normativo e strutturale su due impianti sportivi: il campo di via Valle Olona dove è necessario il rifacimento completo dell’impianto elettrico e delle torri faro, e i campi da tennis in via dei Sassi, dove è necessario procedere con la sostituzione della copertura di uno dei campi.

Il costo totale dei due interventi ammonta a € 240.000.

MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI

Via libera anche al progetto definitivo per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sul palazzo municipale. I lavori, che consisteranno nel rifacimento dei controsoffitti, la sostituzione di controsoffittature vetuste, la sostituzione dei corpi illuminanti, la sistemazione di intonaci con materiali idonei per l’eliminazione dell’umidità, costeranno € 200.000.

VIDEOSORVEGLIANZA

La giunta ha previsto l’implementazione delle postazioni di videosorveglianza per effettuare il monitoraggio dei veicoli in entrata e uscita dal centro storico e lungo le principali direttrici viabilistiche: Diaz-Cadorna; Duca D’Aosta/Mameli/Galilei; Diaz/Largo Giardino/Castelfidardo; Piemonte/Cadorna/Lombardia. Come previsto anche nelle linee del nuovo mandato amministrativo, l’integrazione e il potenziamento del sistema di videosorveglianza garantiranno una miglior efficacia degli interventi di controllo e contribuiranno a migliorare la sicurezza, Il costo previsto per gli interventi è di 36.000 Euro.