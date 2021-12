Il volume “Bottega Milano Lombardia” è in vendita da Bustolibri.com

Milano non è la Lombardia e la Lombardia non è Milano. Ma insieme sono la finestra d’Italia sul mondo. Continua il viaggio di Galleria&Friends alla ricerca delle botteghe storiche più visionarie della nostra Regione: a un anno dall’uscita di Bottega Milano, Elisabetta Invernici e Alberto Oliva, con gli scatti artistici di Roby Bettolini, raccolgono la testimonianza di tanti altri artigiani e commercianti che portano avanti la propria azienda, tramandandola di generazione in generazione con passione costante.

Antichi mestieri sopravvivono e si evolvono grazie a tanti giovani uomini e donne che si trovano a gestire imprese familiari di grande valore e le traghettano con inventiva dal passato al futuro, rispondendo alle sfide di un presente incerto che solo i visionari, in spirito leonardesco, riescono a cogliere come opportunità senza farsi scoraggiare dalle congiunture avverse.

È proprio Leonardo da Vinci a fare da filo conduttore al volume, ispirando l’itinerario lombardo che si dipana sulle sue tracce. È il 1482 quando lascia Firenze e la Bottega del Verrocchio per raggiungere la corte degli Sforza in cerca di fortuna. Nel curriculum vitae destinato al suo datore di lavoro, Ludovico il Moro, descrive tutte le sue competenze: pittore, ingegnere d’armi e di acque, organizzatore di eventi, decoratore e arredatore, esperto di moda, trucco e acconciatura, così come di telai e macchine teatrali, dighe e traghetti, musicista e vignaiuolo, autore di ricette e brani musicali, mappe e paesaggi, insomma genio delle arti applicate, artigiano un uomo capace di fare “la roba”. E la Lombardia Leonardo la gira in lungo e in largo, diventa sua fonte di ispirazione per circa vent’anni, ci costruisce ponti e canali, vigne e giardini. La disegna da grande cartografo e la dipinge nei suoi trompe l’oeil e ne fa lo sfondo dei suoi capolavori, dalle montagne, ai fiumi ai laghi ai boschi e agli animali, paesi e città… Soprattutto persone, uomini donne protagonisti di quei mestieri che ancor oggi costituiscono l’ossatura dell’intera regione.

Bottega Milano Lombardia vuole raccontare questo spirito operoso tipicamente leonardesco che nasce sull’Arno ma che trova sull’Adda il suo compimento e la sua concretezza. Il volume fotografico valorizza le botteghe storiche puntando su tre aree:

Milano: il cuore del volume è ancora il capoluogo, con le sue vetrine e i suoi laboratori artigiani che si trovano in centro e nei quartieri, dando luce alla città con la forza della loro storia La Lombardia: ampio spazio viene dato ad aziende storiche che hanno base in giro per le province lombarde di Monza e Brianza, Varese, Pavia, Crema e Cremona. Senza nessuna pretesa di esaurire la ricchezza delle insegne storiche che popolano la Lombardia, ma solo il piacere di allargare i confini di Galleria&Friends oltre l’ombra della Madonnina, documentando alcune fra le aziende simbolo del Made in Italy più genuino e valido che la nostra regione fa prosperare Busto Arsizio: Fiore all’occhiello del volume è il focus sul primo e ancora unico “Distretto storico del commercio” della Lombardia, che raccoglie in un territorio molto circoscritto oltre quaranta marchi storici, capaci di mantenere inalterata nel tempo un’identità fatta di qualità e sapienza artigiana. Il volume racconta nove brand appartenenti al distretto, a testimoniare una ricchezza nascosta ai più, ma preziosa nella sua virtuosa operosità silenziosa.

Uno spazio particolare viene dato ai volti dei protagonisti di questi luoghi, per dare testimonianza del passaggio generazionale che vede molti giovani e molte donne prendere il timone di attività storiche con rinnovato entusiasmo e quello spirito innovativo tipico delle start up, nonostante la lunga tradizione alle spalle.

Volume fotografico

a cura di Elisabetta Invernici e Alberto Oliva

Fotografie di Roby Bettolini

Edizioni le Assassine Milano

Stampato presso la storica Tipografia Landoni

Testo bilingue (italiano-inglese)

24×26 cm – 192 pagine 50 euro

Il volume è in vendita esclusiva presso la Libreria Bocca in Galleria Vittorio Emanuele II, 12 – Milano e presso la Libreria Boragno Bustolibri.com di Busto Arsizio.

LE ECCELLENZE DI BOTTEGA MILANO LOMBARDIA

MILANO

1. ATELIER GIUSY BRESCIANI Via Bernardino Zenale, 15

2. BAGATTI BRONZISTI Via Casoretto, 5

3. BONATI & BENEGGI Via Enrico Toti, 4

4. DE WAN Via Alessandro Manzoni, 44

5. DITTA CESARE CRESPI Via Brera, 28/A

6. FERRAMENTA SPINARDI Corso di Porta Romana, 74

7. FRIGERIO GOMME Via Filippino Lippi, 17

8. GINROSA Piazza San Babila, 4/B

9. LIBRERIA BOCCA Galleria Vittorio Emanuele II, 12

10. MARIOTTI 1908 Viale dei Mille, 1/A

11. MATILDE BOUTIQUE HOTEL Via Spadari, 1

12. OCCHIALI PELO dal 1930 Via Andrea Solari, 46

13. OTTICA ARNALDO CHIERICHETTI Largo Crocetta, 1

14. PROFUMERIA MAZZOLARI Corso Monforte, 2

15. RIVOLTA MOTOCICLETTE Via Andrea Costa, 21

16. TIPOGRAFIA LANDONI Via Piero Martinetti, 15

17. TURY CALZATURE Viale Andrea Doria, 56

18. VANNUCCI ABBIGLIAMENTO Galleria S. Babila, 4/C

LOMBARDIA

19. ACADEMIA CREMONENSIS Via Giovanni Maria Platina, 66 – Cremona CR

20. ANCOROTTI COSMETICS Via dell’Industria, 22 – Crema CR

21. CAPPELLIFICIO VIMERCATI Via Macallè, 2 – Monza MB

22. CORRADO TESSUTI Via Federico Zeuner, 5 – Seveso MB

23. DI MANO IN MANO Via Castellazzo, 8 – Cambiago MI

24. EUROITALIA Via Galileo Galilei, 5 – Cavenago di Brianza MB

25. FABBRICA ORGANI TAMBURINI Via della Costituzione, 7 – Pianengo CR

26. GRAFICHE MARIANO Via per Cascina Amata, 37 – M.Comense CO

27. PARONELLI PIPE Via del Chiostro, 1/A – Gavirate VA

28. PIROTTA CASALINGHI Via Roma, 45 – Fenegrò CO

29. SOLAZZO CALZATURE Via Emilio Galli, 23/25/27 – Vigevano PV

30. VOLKAN PIPE Via del Chiostro, 1/A – Gavirate VA

BUSTO ARSIZIO

31. ALBERGO RISTORANTE MAZZINI Piazza Alessandro Manzoni, 1

32. BORAGNO BUSTOLIBRI Via Milano, 4

33. CARTOLERIA TAGLIABUE Viale Vittorio Alfieri, 6

34. COLOMBO 1933 Via Don Minzoni, 2

35. COLTELLERIA COLLINI Via Felice Cavallotti, 1

36. DINO CECCUZZI GIOIELLERIA Piazza S. Giovanni, 1 A

37. PASTICCERIA CAMPI Via Milano, 3

38. PASTICCERIA ENOTECA OSCAR Via Felice Cavallotti, 3

39. TOSI TESSUTI Via Dante Alighieri, 4