Auto danneggiate nella notte a Induno Olona, in corso l’identificazione dei vandali

Forze dell'ordine al lavoro a Induno Olona per individuare i responsabili di una serie di danneggiamenti ad auto parcheggiate che si sono verificati la notte scorsa in via San Giorgio e via Trieste, nella zona della stazione.

Il sindaco Marco Cavallin ha rassicurato i suoi concittadini: Carabinieri e Polizia locale stanno esaminando le videocamere di sorveglianza per procedere all’identificazione degli autori del raid vandalico, compiuto probabilmente per rubare oggetti e documenti dalle auto.

«Sono state immediatamente allertate le forze dell’ordine – Carabinieri e Polizia Locale – che hanno esaminato i filmati del nostro impianto di video-sorveglianza – spiega Cavallin – Le immagini registrate hanno ripreso i due delinquenti nell’atto di commettere il reato e in queste ore è in corso l’operazione di identificazione. Sono già due le denunce presentate da cittadini che hanno visto danneggiata la propria vettura parcheggiata in strada, ma ci risulta che altri danneggiamenti siano stati perpetrati su automobili, successivamente spostate e al momento irreperibili».

Il sindaco chiede anche a questi cittadini di presentare denuncia: «Chiedo a quanti siano stati vittima di questo gesto criminale a contattare le forze dell’ordine e fare regolare denuncia quanto prima, in modo da poter chiamare i due ladri – non appena individuati – a rifondere interamente i danni arrecati».

«Voglio infine ringraziare coloro che in queste ore stanno lavorando sull’indagine – conclude Cavallin – che come detto può avvalersi del nostro efficiente e ramificato impianto di video-sorveglianza urbana».