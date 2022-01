Bergamo, “Sorisole in Montagna” festeggia i 25 anni verso la vetta

Viaggia a gonfie vele verso il 25° anniversario di attività “Sorisole in Montagna”, la società affiliata UISP Bergamo protagonista di tante attività “in alta quota” in grado di coinvolgere sportivi di ogni età e provenienti da tutta la Regione. Una realtà che sta sopportando meglio di altre l’incertezza del momento, anche perché le attività sono soprattutto all’aperto. Ma la “marcia in più” di questa ssd è il fatto di non limitarsi ad essere uno sci club, che chiude i battenti con il disgelo.

Il calendario di iniziative di Sorisole in Montagna, infatti, non si limita al solo periodo invernale, ma prevede gite e corsi anche in estate con escursioni, trekking e ferrate: «Niente di troppo difficile, i nostri tesserati cominciano ad avere un età media abbastanza alta» precisa il Presidente della società, Matteo Zambelli. Ma i veri appassionati di montagna non si fanno certo fermare dall’alternanza delle stagioni: per salire verso la cima o semplicemente godersi il panorama, si cambia modalità, ma non meta.

«Dopo aver praticamente tenuto ferma l’attività un anno e mezzo per via della pandemia, il 2021 era partito molto bene con l’organizzazione di numerose attività tra fine agosto e novembre, prima di dare il via al calendario invernale, il cui primo evento sono state due giornate, una teorica e una pratica, per imparare ad utilizzare al meglio il kit di autosoccorso».

Sorisole in Montagna, infatti, da sempre presta grandissima attenzione alla sicurezza, in pieno spirito sport per tutti: «Abbiamo comprato dei kit da condividere con i nostri soci, che vengono noleggiati in occasione delle diverse uscite – spiega Zambelli – per le nostre gite invernali ci siamo dotati di questo materiale da diversi anni, seguendo le direttive del CAI, nonostante non fossero obbligatori, in modo da tutelare al massimo i nostri soci. Il calendario è proseguito fino a pochi giorni fa, con escursioni e la Settimana Bianca in Val Pusteria, che ha visto la partecipazione di più di trenta soci».

Ottimi risultati per questa società composta da un centinaio di appassionati degli sport in montagna nata nel 1997, e che a settembre festeggerà il quarto di secolo di attività: «A gennaio abbiamo deciso di fermarci per almeno un paio di settimane, visto il rialzo del numero dei contagi, in attesa che la situazione migliori – dice Zambelli – la nostra non è un’attività agonistica, abbiamo quindi ritenuto rimandare parte delle attività di qualche settimana. Il tutto in attesa di settembre, quando celebreremo con un evento il nostro 25° anniversario».

La montagna può aspettare, per mettere ancora di più l’accento sulla sicurezza di tutti. La passione per lo sport è prima di tutto responsabilità, e anche questa ssd lo sta dimostrando. Non resta che fare gli auguri e i complimenti per l’invidiabile traguardo in arrivo.