Casa in fiamme a Besano

Incendio in un’abitazione a Besano. Le fiamme sono divampate dalla canna fumaria di una villetta bruciando il tetto domenica 23 gennaio intorno alle 9:30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che nel giro di poco sono riusciti a estinguere l’incendio.

Le persone che si trovavano all’interno dell’abitazione si sono accorte subito della situazione, hanno avvertito i soccorsi e si sono messe al sicuro. Alla fine non ci sono stati feriti. I proprietari dell’edificio non sono di Besano e utilizzavano l’abitazione come seconda casa.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto è arrivata anche la Polizia locale di Besano.