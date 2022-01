Il certificato di inizio o fine quarantena non arriva? Ats Insubria attiva la richiesta on line

Autoisolamento, mancanza di notifiche di inizio o fine quarantena. Sono tante, in questo momento di elevato numero di contagi, le segnalazioni legate a mancate comunicazioni da parte delle autorità sanitarie.

Per venire incontro a chi ha ricevuto un tampone positivo ( rapido/Molecolare privatamente o tramite SSR,) senza ulteriori comunicazioni sui comportamenti da tenere, Ats Insubria propone un format da compilare on line per segnala e spontaneamente il caso. Si tratta di un sistema di richiesta diretta sia del provvedimento di inizio quarantena sia quello di fine isolamento.

La procedura è completamente on line accessibile direttamente sulla pagina di Ats Insubria ed è attivabile se sono passate almeno 48 ore ( tempi tecnici abituali per le comunicazioni).

Qui il link alla pagina di Ats Insubria dedicata