Chiusure per lavori sulle tangenziali di Milano

La società Milano Serravalle – Milano tangenziali spa, comunica una serie di chiusure in programma nei prossimi giorni per lavori e manutenzioni.

A50 Tangenziale ovest

Per lavori di manutenzione giunti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

Dalle ore 22:00 di Mercoledì 26 Gennaio alle ore 06:00 di Giovedì 27 Gennaio 2022, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Settimo M.se (km 6+804) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Settimo M.se (Km 6+804) per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

Per lavori di ispezione dei manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

Dalle ore 06:00 alle ore 08:30 di Sabato 29 Gennaio 2022, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Assago Ovest (km 18+720) dalla sola carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la precedente Area di Servizio Muggiano Ovest (km 11+900) o la successiva Area di Servizio San Giuliano Ovest (km 29+430), presenti sulla medesima tratta e direzione.

Dalle ore 08:30 alle ore 11:00 di Sabato 29 Gennaio 2022, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Assago Ovest (km 18+720) dalla sola carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la precedente Area di Servizio Rozzano Est (km 24+485) o la successiva Area di Servizio Muggiano Est (km 11+900), presenti sulla medesima tratta e direzione.

Per lavori di potatura e taglio alberi, verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:

Dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di Domenica 30 Gennaio 2022, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Settimo M.se/MI – S. Siro (km 6+804) da carreggiata sud (direzione A1 – Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Cusago / MI–Baggio (km 10+580) per la successiva uscita da carreggiata nord.

Dalle ore 10:00 alle ore 14:00 di Domenica 30 Gennaio 2022, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI – S. Siro (km 6+804) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata da Settimo M.se).

A51 Tangenziale est

Per lavori di manutenzione giunti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

Dalle ore 22:00 di Lunedì 24 Gennaio alle ore 06:00 di Martedì 25 Gennaio 2022, verrà chiuso al traffico lo svincolo in entrata da C.A.M.M. (Km 3+084) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per C.A.M.M. (Km 3+084) dalla medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Mi-Mecenate (Km 2+594).

Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

Dalle ore 22:00 di Giovedì 27 Gennaio alle ore 06:00 di Venerdì 28 Gennaio 2022, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita S.S.11 C.na Gobba-Treviglio (km 10+300) da carreggiata nord (direzione Venezia-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo MI-Via Palmanova (Km 10+650). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.11 Cascina Gobba-Treviglio (Km 1+300) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Nell’ambito delle medesime lavorazioni verrà chiuso altresì al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Via Palmanova (km 10+650) per carreggiata nord (direzione Venezia-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento sul medesimo complesso di svincolo.

In caso di maltempo le lavorazioni di cui sopra potranno essere rinviate e recuperate nel corso del primo giorno utile consecutivo, con pari modalità ed orari.