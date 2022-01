Creo il mio libro: a Besozzo un laboratorio tipografico per ragazzi

Si rivolge a tutti i ragazzi che hanno sognato non solo di scrivere, ma di realizzare materialmente il proprio libro, il ciclo di laboratori tipografici gratuiti “Creo il mio libro” proposti dal Comune di Besozzo a ragazzi e adolescenti dagli 11 ai 18 anni.

I laboratori saranno ospitati dalla sala letture del Comune di Besozzo nelle giornate di sabato e riproposti in tre diversi cicli di tre incontri ciascuno tra cui scegliere.

Galleria fotografica laboratorio tipografico besozzo 4 di 5

GENNAIO: sabato 15/22/29 dalle 10 alle 13 (il 22 anche pomeriggio dalle 14 alle 16 con possibilità di fermarsi e pranzare insieme con colazione al sacco)

FEBBRAIO sabato 5/12/19 dalle 10 alle 13 (il 12 anche pomeriggio dalle 14 alle 16 con possibilità di fermarsi e pranzare insieme con colazione al sacco)

MARZO sabato 5/12/19 dalle 10 alle 13 (il 12 anche pomeriggio dalle 14 alle 16 con possibilità di fermarsi e pranzare insieme con colazione al sacco)

L’iniziativa è promossa dalle Amministrazioni comunali di Besozzo e Monvalle con il sostegno di Fondazione Cariplo e la collaborazione di Intrecci Teatrali, Rotte Contraria e LiberaMente – azioni multimediali per avvicinare i ragazzi alla lettura.

Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo a: bibliotecabesozzo@gmail.com oppure 0332/970195-2-229

Per i maggiori di 12 anni è necessario il green pass.

Maggiori informazioni a questo link.