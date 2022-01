Eolo riorganizza la struttura marketing e vendite

Eolo, società benefit di Busto Arsizio, principale operatore leader in Italia nella fornitura di connettività tramite la tecnologia FWA, presenta la nuova organizzazione interna della struttura marketing e vendite con due nuove business unit specializzate, dedicate separatamente al mercato consumer e a quello business e vendita all’ingrosso, e una unità autonoma per la comunicazione.

Con questa riorganizzazione Eolo vuole supportare il ruolo di leadership che riveste all’interno del mercato delle telecomunicazioni, rafforzando le competenze distintive dell’azienda in entrambi i settori al fine di rispondere in maniera sempre nuova ed efficace alle esigenze diverse dei clienti, sempre più al centro dell’azienda.

In particolare, l’indipendenza delle due unità è destinata al raggiungimento di tre obiettivi strategici: rispondere con maggiore rapidità alle dinamiche del mercato di riferimento, facilitare il coordinamento di tutte le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di vendita, rendere la pianificazione più mirata e il controllo più efficace.

Andrea Pellizzaro

Alla guida della nuova business unit consumer ci sarà Andrea Pelizzaro, professionista con una ventennale esperienza nel mondo delle telecomunicazioni che torna in Eolo dopo 5 anni come responsabile del second brand mobile di Tim, Kena mobile, e come sales consumer, small & medium dell’Area Centro di Tim.

Pellizzaro ha maturato la sua expertise all’interno di Optima Italia, H3G e WIND.

Alessandro Favole

La business unit business & commercio all’ingrosso continuerà il proprio percorso di crescita sotto la guida di Alessandro Favole, profondo conoscitore del mercato B2B grazie all’esperienza maturata sia all’interno di primarie aziende del settore, come BT, Fastweb, Wind e Telecom Italia, che all’interno di Eolo, dove per oltre 3 anni ha contribuito al percorso verso i risultati e al posizionamento odierno. Risultati raggiunti al fianco di Sergio Grassi che, dopo oltre 5 anni in azienda, ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale.

Marzia Farè

Il nuovo assetto della struttura marketing e vendite comporta un cambiamento anche per il dipartimento comunicazione, guidato da Marzia Farè. A conferma del ruolo strategico che anche la comunicazione ricopre nei piani di crescita dell’azienda, il gruppo di lavoro da oggi diventa una direzione indipendente e continuerà a lavorare a supporto dell’organizzazione per tutti i progetti di acquisition, branding e posizionamento.

Entrata in Eolo meno di 5 anni fa, Marzia Farè ha maturato la sua esperienza su iniziative sia di prodotto che corporate, curando tutte le leve di comunicazione (branding, media, digital, social, pr, eventi e sponsorizzazioni) con un particolare focus sui progetti speciali, in primis legati alla sostenibilità.