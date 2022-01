Ritorno di fiamma da una stufa: uomo ustionato a Gazzada Schianno

Incidente questo pomeriggio a Gazzada Schianno intorno alle 17.

Per cause in corso di accertamento, durante le operazioni di rifornimento di una stufa a bioetanolo, un uomo è stato colpito da una fiammata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede di Varese con un’autopompa e un fuoristrada.

Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.

Il 118 è intervenuto sul posto con ambulanza e automedica per limitare le ustioni al ferito.

L’uomo è stato medicato sul posto e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Varese.

Non risulta in pericolo di vita ma nell’incidente ha subito ustioni di secondo grado al volto, a un braccio e ad un ginocchio.