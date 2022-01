I Giorni della Merla tra storie e laboratori in biblioteca a Lonate Pozzolo

Arrivano puntuali a fine gennaio i Giorni della Merla e la Biblioteca di Lonate Pozzolo dedica a questo appuntamento una mattinata di laboratorio e letture.

Sabato 29 gennaio alle ore 10.30 gli spazi suggestivi del Monastero di San Michele aspettano i bambini dai 6 ai 13 anni per parlare della tradizione dei giorni della merla, sfogliare libri a tema e realizzare ciascuno una splendida mangiatoia per gli uccellini infreddoliti dall’inverno, da appendere al balcone o appoggiare sul davanzale.

Il laboratorio Realizziamo una mangiatoia per i Giorni della Merla è rivolto a bambini di età compresa da 6 a 13 anni.

Materiale richiesto: una bottiglia di plastica vuota.

Per info e prenotazioni contattare la Biblioteca Comunale “N.H. Gian Domenico Oltrona Visconti” di via Cavour 21, a Lonate Pozzolo telefonando al 0331 303620 oppure scrivere a biblioteca.comunale@comune.lonatepozzolo.va.it.