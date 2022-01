Dopo giorni di sofferenza sono sparite le code al centro tamponi di Gallarate

Per la prima volta dopo giorni all’hub tamponi di Gallarate non si sono registrate code e le file chilometriche di auto dei giorni scorsi sono già un ricordo. In molti oggi, mercoledì 5 gennaio, hanno potuto notare l’enorme differenza rispetto ai giorni scorsi.

L’ampliamento delle linee da 2 a 6 e un nuovo metodo di gestione degli ingressi sembra aver risolto il problema. Lo conferma il direttore Socio Sanitario dell’Asst Valle Olona Marino Dell’Acqua: «Grazie all’impegno dei militari dell’esercito siamo riusciti a dividere chi ha prenotato da coloro che si presentano senza, rimandando questi ultimi ad un secondo momento».

La separazione delle due fasi in maniera tempestiva, grazie anche alla collaborazione della Polizia Locale che ha operato sulla viabilità ordinaria, ha permesso di evitare che si formassero gli ingorghi che si sono visti nei giorni scorsi.