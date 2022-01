Meno code al centro tamponi di Gallarate. Ats, “Grazie al Comune per il coordinamento viabilistico”

Mercoledì 5 gennaio, ATS Insubria ha registrato la diminuzione dei disagi che si erano creati al drive through di Gallarate. “La collaborazione con ASST Valle Olona, che gestisce l’hub e si è resa disponibile ad aumentare con tempestività le linee di attività tamponatoria, ha permesso di sopperire all’incremento di richieste dovute all’autopresentazione di molti cittadini – si legge in un comunicato- L’intervento puntuale della Polizia Locale del Comune Gallarate con la disponibilità dell’Amministrazione Comunale alla regolamentazione del traffico veicolare, incrementatosi in modo rilevante nei primi due giorni della settimana, ha permesso, già nella giornata di mercoledì, il ripristino della regolare viabilità.

“ATS Insubria ringrazia il Comune di Gallarate per l’attività di coordinamento viabilistico che si è dimostrata risolutiva. Un ringraziamento sentito anche ai gallaratesi e a coloro che in questi giorni hanno percorso il nodo stradale interessato dal traffico intenso, causato dall’afflusso di cittadini che si presentavano senza appuntamento all’hub di Gallarate”.