Caos tamponi, ancora lunghe attese a Gallarate e il link di Ats Insubria non funziona

È stata un’altra giornata di passione quella vissuta dalle centinaia di cittadini che si sono messi in coda per un tampone nell’hub di Gallarate. Anche oggi, nonostante il potenziamento da 2 a 6 linee, le attese sono state lunghissime. C’è chi si è messo in coda alle 10 ed è riuscito ad arrivare all’agognato test sono dopo oltre 3 ore di attesa. Un’altra lettrice, che ha portato la figlia minorenne (positiva) a fare il tampone, si chiede: «Se sto tre ore in auto con una persona positiva è molto probabile che mi ammali anche io. Governo e Regione vogliono davvero questo?».

Le polemiche montano tra i tanti cittadini che in questi giorni sono risultati positivi oppure che sono stati a contatto con qualcuno positivo. La riapertura delle scuole e il ritorno al lavoro di migliaia di persone ha mandato completamente in tilt il sistema di prenotazione dei tamponi sia dal lato dei medici di medicina generale sia dal lato numero verde per i cittadini e questo ha spinto moltissimi a presentarsi nei vari hub senza prenotazione.

Anche la soluzione messa in campo da Ats con il link per l’autoprenotazione del tampone di fine quarantena, inviato direttamente nella mail che comunica l’inizio della quarantena, sembra non funzionare. Il formulario da compilare, infatti, spesso non può essere inviato dall’utente a causa di un bug nel menù alla voce “categoria covid”: «Impossibile chiedere spiegazioni ad Ats. Aiutateci voi» – ci hanno scritto alcuni utenti.

Nel frattempo è stato allestito un nuovo centro tamponi a Rho Fiera