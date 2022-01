A Laveno Mombello attivo l’eco-sportello per il ritirare il kit della differenziata

Il comune di Laveno Mombello ha attivato un nuovo servizio: l’eco-sportello per il ritiro dei bidoni e dei sacchi destinati alla raccolta differenziata a Laveno Mombello. Il servizio è stato attivato nella sede municipale di Villa Frua (ingresso da piazza Fontana), e sarà operativo ogni sabato mattina, dalle ore 8:30 alle 13:00. Per accedervi, è richiesto sia il codice fiscale che l’ultimo avviso Tari.

Come già ricordato dall’amministrazione comunale, a sostituzione della discarica è stato organizzato un calendario per la raccolta degli ingombranti. Il servizio è valido per gli utenti dei comuni di Laveno Mombello, Cittiglio, Caravate.

Nel dettaglio, tutti i sabato dall’8 gennaio, dalle 8 alle 14, a Laveno Mombello in località Molinetto si potrà conferire il verde e tutti i rifiuti urbani pericolosi (Es. Batterie auto, pile esauste, vernici, olio esausto, bombolette spray, farmaci scaduti, ecc.)

Settimanalmente è prevista la raccolta porta a porta di ingombranti (Es. materassi, armadi smontati, frigoriferi, poltrone) su prenotazione al numero verde 800.135586. Per tutti rimane sempre possibile recarsi ai centri di raccolta rifiuti di Cavona (Cuveglio) e Porto Valtravaglia.

Per maggiori informazioni sul servizio di raccolta rifiuti di Laveno Mombello è possibile scaricare l’App Ecoinfo di Econord dove si trovano tutte le informazioni su come fare la raccolta differenziata, i giorni dei servizi e a breve anche le informazioni sui servizi sostitutivi del centro raccolta di Laveno Mombello.

Per tutte le informazioni sul servizio rifiuti è possibile contattare lo sportello di Econord al numero 800135586.

Nei prossimi giorni, sempre a Laveno Mombello, arriverà anche il distributore automatico di kit per permettere ai cittadini di rifornirsi dei sacchetti per la raccolta differenziata. Il servizio sarà fornito da Econord, società con cui Comunità montana Valli del Verbano ha scelto di rinnovare, per i prossimi otto anni, la propria collaborazione in tema di rifiuti.