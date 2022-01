Chiuso il centro raccolta rifiuti di Laveno Mombello, ecco i servizi sostitutivi

Con l’inizio del nuovo anno il centro di raccolta rifiuti di Laveno Mombello ha chiuso, come annunciato per tempo dall’amministrazione tempo fa e dopo un lungo iter. A sostituzione della discarica è stato organizzato un calendario per la raccolta degli ingombranti, del verde e altro gestito da Econord.

Il servizio è valido per gli utenti dei comuni di Laveno Mombello, Cittiglio, Caravate.

Ecco nel dettaglio tutti i servizi attivi:

Tutti i sabato dall’8 gennaio, dalle 8 alle 14, a Laveno Mombello in località Molinetto si potrà conferire:

-Verde

-Tutti i rifiuti urbani pericolosi (Es. Batterie auto, pile esauste, vernici, olio esausto, bombolette spray, farmaci scaduti, ecc.)

Settimanalmente è prevista la raccolta porta a porta di ingombranti (Es. materassi, armadi smontati, frigoriferi, poltrone) su prenotazione al numero verde 800.135586. Per tutti rimane sempre possibile recarsi ai centri di raccolta rifiuti di Cavona (Cuveglio) e Porto Valtravaglia.

Per maggiori informazioni sul servizio di raccolta rifiuti di Laveno Mombello è possibile scaricare l’App Ecoinfo di Econord dove si trovano tutte le informazioni su come fare la raccolta differenziata, i giorni dei servizi e a breve anche le informazioni sui servizi sostitutivi del centro raccolta di Laveno Mombello.

Per tutte le informazioni sul servizio rifiuti è possibile contattare lo sportello di Econord al numero 800135586.