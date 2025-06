Percorsi di fede e arte nei santuari varesini: al via le visite guidate giubilari

Un viaggio tra spiritualità, arte e tradizione: è quanto propone il ciclo di visite guidate nei santuari giubilari della provincia di Varese, organizzato da Archeologistics in occasione dell’Anno Giubilare. L’iniziativa prenderà il via il 9 giugno e si articolerà in quattro appuntamenti, previsti ogni lunedì mattina per tutto il mese.

Il progetto punta a valorizzare alcuni dei luoghi più rappresentativi della devozione mariana sul territorio, offrendo ai partecipanti un’esperienza culturale e spirituale accessibile, ma approfondita.

Si comincerà con il Santuario di Santa Maria del Monte a Varese, per poi proseguire con il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno. Seguirà la tappa alla Basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate, e infine la chiusura del ciclo sarà affidata al Santuario di Santa Maria del Sasso a Caravate.

Ogni visita guiderà i partecipanti alla scoperta della complessità storica, del patrimonio artistico e del significato spirituale di questi luoghi di culto, veri custodi dell’identità religiosa e culturale del territorio varesino.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è intervenuta l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, che ha dichiarato: “Un’iniziativa che unisce arte, spiritualità e identità. Le chiese giubilari della provincia di Varese sono scrigni di bellezza e memoria, testimonianze vive del legame tra fede e territorio. Sostenere e valorizzare questi percorsi significa non solo custodire il nostro patrimonio, ma anche offrire ai cittadini e ai visitatori un’occasione di crescita culturale e interiore”.

Caruso ha inoltre ringraziato gli organizzatori per aver dato vita a un progetto che, nelle sue parole, “rende sempre più viva quella cultura diffusa che è fatta di luoghi, persone e valori condivisi”. Regione Lombardia, ha aggiunto, continuerà a sostenere chi si impegna a rendere la bellezza accessibile e la memoria una dimensione concreta e partecipata.