Il Rally dei Laghi 2026 in diretta su VareseNews

Via alla 34a edizione del Rally dei Laghi che si disputa tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo con partenza da Luino e arrivo a Varese. Si corre come di cosnueto sulle strade dell’Alto Varesotto dove piloti e navigatori affronteranno sette prove speciali (due nel primo giorno, cinque nel secondo): in gara anche il bi-campione in carica Andrea Crugnola che apre l’elenco degli 82 concorrenti.

VareseNews permette di seguire l’andamento della gara – come ogni anno – attraverso un liveblog aperto fin dai giorni precedenti e offerto dai nostri partner: Finazzi Serramenti, Nicora e Ripoli – Il macellaio.

All’interno immagini, notizie e curiosità; poi da sabato pomeriggio i risultati e la cronaca in tempo reale. La diretta si apre nella parte bassa di questa pagina (attendete qualche secondo per il caricamento); per visualizzare al meglio è possibile CLICCARE QUI.