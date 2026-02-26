Il Rally dei Laghi 2026 in diretta su VareseNews
Il racconto minuto per minuto della 34a edizione della gara che va in scena tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo sulle strade dell'Alto Varesotto
Via alla 34a edizione del Rally dei Laghi che si disputa tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo con partenza da Luino e arrivo a Varese. Si corre come di cosnueto sulle strade dell’Alto Varesotto dove piloti e navigatori affronteranno sette prove speciali (due nel primo giorno, cinque nel secondo): in gara anche il bi-campione in carica Andrea Crugnola che apre l’elenco degli 82 concorrenti.
VareseNews permette di seguire l’andamento della gara – come ogni anno – attraverso un liveblog aperto fin dai giorni precedenti e offerto dai nostri partner: Finazzi Serramenti, Nicora e Ripoli – Il macellaio.
All’interno immagini, notizie e curiosità; poi da sabato pomeriggio i risultati e la cronaca in tempo reale. La diretta si apre nella parte bassa di questa pagina (attendete qualche secondo per il caricamento); per visualizzare al meglio è possibile CLICCARE QUI.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.