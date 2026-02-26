Varese News

Sport

Il Rally dei Laghi 2026 in diretta su VareseNews

Il racconto minuto per minuto della 34a edizione della gara che va in scena tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo sulle strade dell'Alto Varesotto

direttavn rally dei laghi 2026

Via alla 34a edizione del Rally dei Laghi che si disputa tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo con partenza da Luino e arrivo a Varese. Si corre come di cosnueto sulle strade dell’Alto Varesotto dove piloti e navigatori affronteranno sette prove speciali (due nel primo giorno, cinque nel secondo): in gara anche il bi-campione in carica Andrea Crugnola che apre l’elenco degli 82 concorrenti.
VareseNews permette di seguire l’andamento della gara – come ogni anno – attraverso un liveblog aperto fin dai giorni precedenti e offerto dai nostri partner: Finazzi Serramenti, Nicora e Ripoli – Il macellaio.
All’interno immagini, notizie e curiosità; poi da sabato pomeriggio i risultati e la cronaca in tempo reale. La diretta si apre nella parte bassa di questa pagina (attendete qualche secondo per il caricamento); per visualizzare al meglio è possibile CLICCARE QUI.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 26 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.