Gemonio, scontro sulla provinciale: tre feriti e strada chiusa

L'incidente ha coinvolto due vetture che si sono scontrate al centro della carreggiata. Tre feriti non gravi

Un incidente stradale avvenuto intorno alle 10 di questa mattina – giovedì 19 febbraio – ha causato la chiusura del tratto di SP1 che collega Gemonio con Caravate e Cittiglio: nello scontro sono rimaste coinvolte tre persone (di 25, 28 e 58 anni), rimaste ferite e trasportate in ospedale. Le loro condizioni però non sarebbero gravi.

Lo scontro è stato tra due autovetture che – secondo una prima ricostruzione – si sono urtate frontalmente al centro della sede stradale. L’incidente è avvenuto sulla “nuova” (è aperta da alcuni anni) variante della strada provinciale che parte tra il confine tra Gemonio e Besozzo, tocca Caravate, passa alle spalle del cementificio e si conclude alla rotatoria di Cittiglio da dove parte la strada per la Valcuvia.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire lo sgombero dei veicoli incidentati e il ripristino della sede stradale e ciò ha provocato code nella zona interessata. Chi transita può però utilizzare la “vecchia” statale 394 che attraversa Gemonio sull’asse Varese-Laveno.

Pubblicato il 19 Febbraio 2026
