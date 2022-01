Primo appuntamento del 2022 con il Mercato della terra di Induno Olona

Primo appuntamento del 2022 con il Mercato della terra del Piambello di Induno Olona, che come ogni secondo sabato del mese arriva con le sue bancarelle sabato 8 gennaio dalle 9 alle 13 in via Jamoretti, in località San Cassano.

L’iniziativa, promossa da Slow Food Varese con il patrocinio della Comunità montana del Piambello, del Comune e della Pro loco di Induno Olona, coinvolge numerosi produttori locali selezionati, che vendono ciò che producono nel rispetto dell’ambiente.

Nel rispetto delle normative Covid-19, i consumatori potranno fare la spesa consapevolmente, acquistando cibi sani e di qualità, quali farina, riso, pane, pasta, biscotti, cereali, frutta, verdura, marmellate, pollame, salumi, birra, vino, spezie e fiori.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine web mdtpiambello.it e slowfoodvarese.it oppure inviare una mail a info@mdtpiambello.it