Pd e Progetto in Comune: “Subito investimenti nei vecchi ospedali di Busto Arsizio e Gallarate”

L’attuale ospedale di Busto Arsizio da tempo incontra enormi difficoltà nel garantire le normali attività di cura dei pazienti e ciò – secondo molti – è solo in parte addebitabile all’emergenza COVID-19 ancora in essere. La reale causa sarebbe da ricercarsi nella carenza di personale medico e sanitario determinata dal progressivo smantellamento dei reparti e specialità – trasferite o accorpate presso il Presidio Ospedaliero di Gallarate – che hanno storicamente caratterizzato l’Ospedale cittadino senza che siano stati attuati interventi per garantire il suo pieno ripristino. Questo impoverimento delle specializzazioni ha causato l’esodo di medici verso altre strutture.

Per questo i gruppi consiliari del Pd e di Progetto in Comune ricordano che i tempi per la realizzazione del nuovo Ospedale unico sono stimati in non meno di 7/8 anni: «È assolutamente prioritario porre rimedio a questa situazione di progressiva dismissione delle funzionalità del presidio ospedaliero di Busto Arsizio garantendo la ripresa della piena funzionalità di tutte le specialità e la messa a disposizione di tutti gli utenti di un servizio di cure adeguate e puntuali, e ciò a prescindere dalle scelte che verranno attuate in ordine al nuovo Ospedale unico» – scrivono nel testo di una mozione in cui chiedono all’amministrazione di impegnarsi.

I consiglieri di opposizione chiedono che Regione Lombardia preveda «immediati investimenti per ripristinare da subito la piena funzionalità dei presidi Ospedalieri di Busto Arsizio e Gallarate e così sino alla realizzazione del nuovo Ospedale unico. Di predisporre, in accordo con Regione Lombardia e con i vertici amministrativi e sanitari di ASST, uno specifico organo partecipato per valutare con continuità e periodicità le necessità al fine di garantire la piena funzionalità della struttura ospedaliera cittadina».

Non solo. Pd e Progetto in Comune si rifanno alla relazione del Sindaco e alle notizie pubblicate dalla stampa locale riportanti le dichiarazioni del Presidente Fontana e dell’Assessore Moratti, risulta che si avvierà un Accordo di programma per la realizzazione del nuovo Ospedale unico che avrà sede in Corso Sempione e, successivamente, un distinto Accordo di programma per la definizione della destinazione delle aree e degli edifici dell’Ospedale di via Arnaldo da Brescia

Per questo chiedono di discutere il complesso dell’operazione, ovvero sia l’Accordo di Programma relativo al nuovo Ospedale sia quello relativo alla destinazione delle attuali aree occupate dagli Ospedali «attraverso la convocazione di idonee commissioni consiliari pubbliche – una commissione ad hoc o in alternativa la commissione n. 5 già esistente -così da consentire ai Consiglieri ed alla cittadinanza di acquisire un quadro globale dell’intervento, delle tempistiche e dei relativi costi».