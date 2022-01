Sono ripresi i lavori al cantiere di Largo Flaiano a Varese

Terminate le feste natalizie, da questa mattina – lunedì 10 gennaio – sono ripartiti i lavori nel cantiere che rivoluzionerà Largo Flaiano, il punto di accesso a Varese dall’autostrada.

Fino al 25 febbraio ci sarà la chiusura al traffico del tratto compreso tra via San Pedrino e via Limido. I lavori sono relativi ai sottoservizi, per completare gli ultimi interventi di sostituzione delle reti.

È stata inoltre istituita la temporanea direzione obbligatoria a sinistra in via Sant’Imerio all’intersezione con via S. Pedrino, con l’eliminazione temporanea della corsia riservata a bus e taxi in via al fine di consentire la circolazione dei veicoli su due file.

A causa delle limitazione si sono create code in prossimità della salita di via Sant’Imerio.