Riaperta via Sant’Imerio a Varese

Sono finiti i cantieri che tenevano chiusa via Sant’Imerio da via san Pedrino a via Limido a Varese.

I lavori erano relativi ai sottoservizi che passeranno dal nuovo cantiere di Largo Flaiano.

L’opera da oltre 2 milioni di euro, cambierà completamente l’accesso da sud in città: fulcro del progetto sarà la realizzazione di una rotatoria ovoidale al posto dei semafori.