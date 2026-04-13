Incidente in viale Borri a Varese, grave un 35enne

Incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 13 aprile, lungo viale Luigi Borri a Varese, all’altezza di via Aurora a Bizzozero. Intorno alle 10.30, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, due autovetture si sono scontrate violentemente. L’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi in codice rosso, mobilitando un’automedica e due ambulanze per assistere i conducenti coinvolti.

I feriti e i trasporti in ospedale

Ad avere la peggio nello scontro è stato un uomo di 35 anni, che si trovava alla guida di una delle due auto. Il giovane ha riportato traumi multipli ed è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, al vicino Ospedale di Circolo di Varese. Meno critiche, ma comunque serie, le condizioni dell’altro automobilista, un uomo di 60 anni: ha riportato traumi agli arti superiori e inferiori ed è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.



L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Sul luogo del sinistro sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco di Varese per la messa in sicurezza dei veicoli e la Polizia Locale per i rilievi di rito. L’incidente ha causato rallentamenti lungo viale Borri, una delle arterie principali della città, per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati. Gli agenti della Polizia Locale si sono occupati della gestione del traffico e di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra le due vetture. Il tratto di strada su viale Borri è stato momentaneamente chiuso al traffico per permettere i lavori di messa in sicurezza con la viabilità che è stata deviata su via Aurora.